Колишній півзахисник збірної Сербії Деян Міловановіч помер під час товариського матчу ветеранів. Як інформує L'Equipe, після забитого гола у футболіста стався серцевий напад, і він втратив свідомість.

Медики оперативно надали йому допомогу на місці, але реанімувати Міловановіча так і не змогли. Футболіст народився в Белграді і є двоюрідним братом відомого футболіста Браніслава Івановіча, який тривалий час грав за Челсі.

Міловановіч був відомий виступами за Црвену Звезду, Ланс і Паніоніос. У 2008 році він провів два матчі за збірну Сербії.

