Екс-гравець збірної Парагваю отримав 14 років ув'язнення за гвалтування племінниці

Жахлива історія злочину півзахисника, який виступав за Рівер Плейт та Бока Хуніорс.

Парагвайського хавбека Хонатана Фаббро засудили до 14 років в'язниці, інформує El Pais.

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Футболіста звинуватили у згвалтуванні рідної племінниці. Фаббро постійно змушував дівчинку до сексуального контакту упродовж п'яти років. Слідство тривало 18 місяців і нарешті звинувачений отримав вирок – 14 років ув'язнення. Слід зазначити, що півзахисник є чоловіком відомої фанатки збірної Парагваю Ларіси Рікельме, яка також була присутня на засіданні і не могла стримати сліз після оголошення судового рішення.

Фаббро відомий своїми виступами за збірну Парагваю (13 матчів, 4 голи) та два аргентинські гранди – Бока Хуніорс і Рівер Плейт.

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