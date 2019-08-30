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Екс-гравець збірної Парагваю отримав 14 років ув'язнення за гвалтування племінниці

22:38 459 Читать на русском
Екс-гравець збірної Парагваю отримав 14 років ув'язнення за гвалтування племінниці
Хонатан Фаббро / Globo Esporte

Жахлива історія злочину півзахисника, який виступав за Рівер Плейт та Бока Хуніорс.

Парагвайського хавбека Хонатана Фаббро засудили до 14 років в'язниці, інформує El Pais.

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Футболіста звинуватили у згвалтуванні рідної племінниці. Фаббро постійно змушував дівчинку до сексуального контакту упродовж п'яти років. Слідство тривало 18 місяців і нарешті звинувачений отримав вирок – 14 років ув'язнення. Слід зазначити, що півзахисник є чоловіком відомої фанатки збірної Парагваю Ларіси Рікельме, яка також була присутня на засіданні і не могла стримати сліз після оголошення судового рішення.

Фаббро відомий своїми виступами за збірну Парагваю (13 матчів, 4 голи) та два аргентинські гранди – Бока Хуніорс і Рівер Плейт.

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Теги
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