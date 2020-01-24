Екс-гравець збірної Колумбії може потрапити за ґрати за контрабанду кокаїну

Колишній гравець збірної Колумбії Джон Віафара може надовго потрапити до в'язниці.

Джон Віафара був затриманий в Колумбії за контрабанду 2,5 тонн кокаїну на територію США, повідомляє Sport1.de.

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Зазначається, що колишній футболіст є членом наркокартелю Cal del Golfo. Віафару затримали в березні 2019 року, а найближчими днями його доставлять до Техаса, де він і постане перед судом.

Додамо, що у складі збірної Колумбії Джон Віафара зіграв 43 матчі і забив 1 гол, а з Онсе Кальдас він вигравав Кубок Лібертадорес. Колумбієць встиг пограти і в Європі за Портсмут, Реал Сосьєдад і Саутгемптон.

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