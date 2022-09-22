Напередодні 34-річний футболіст розірвав контракт з Монцою. Раноккія сам виступив з такою ініціативою, хоча мав угоду на 2 сезони. Річ у тім, що Андреа отримав складну травму, через яку мав пропустити близько 5 місяців.

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Зрештою, Раноккія вирішив не докладати усіх зусиль заради того, аби повернутися на поле. Наступного дня після припинення співпраці з клубом, який належить Берлусконі та Галліані, італієць оголосив про завершення кар'єри футболіста у своєму Instagram.

До слова, вихованець Перуджі nfrj; встиг пограти за Барі, Дженоа, Сампдорію, Ареццо, Халл Сіті та Інтер. Найуспішніший період Раноккія провів у складі міланців, з якими виграв усі національні трофеї в Італії.