Хаві де Педро був заарештований у вівторок на своєму робочому місці, у виноробні в Гіпускоа. Як інформує Marca, його помістили до в'язниці Мартутене, де він відбуватиме дев'ятимісячний термін за гендерне насильство.

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Повідомляється, що його заарештували за жорстоке поводження з жінкою. Суд Сан-Себастьяна видав ордер на його арешт, але Хаві де Педро кілька разів змінював свою адресу, щоб уникнути покарання.

Лише кілька днів тому на нього було подано ще одну скаргу за жорстоке поводження. Інша жінка стверджує, що колишній футболіст напав на неї і побив, наслідком чого став перелом ліктьової та променевої кістки однієї руки, що змусило її робити операцію.

За рішенням суду Сан-Себастьяна Хав'єр де Педро не зможе наближатися до своєї жертви ближче ніж на 300 метрів, до свого будинку, роботи або іншого місця протягом одного року і чотирьох місяців.

З 1998 по 2003 рік Хаві де Педро провів 12 матчів за збірну Іспанії. Він провів за Реал Сосьєдад понад 300 матчів, а також встиг пограти в Блекберні та Перуджі.

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