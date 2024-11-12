"Мбаппе стикається з сильною критикою як у Франції, так і в Іспанії, оскільки він не в найкращій формі. Наразі він не має вирішального значення для Реала, не забиває і не створює багато гольових моментів.

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Немає ніякого конфлікту між Мбаппе та Дешамом. Відбувається те, що Мбаппе не на своєму звичайному рівні, і Дешам повідомив йому телефоном, що не буде його викликати.

Мбаппе є дуже важливим гравцем для збірної Франції, і з моєї точки зору, дати йому відпочити в цей момент не є ні проблемою, ні кризою", – цитує Піреса Marca.

Раніше повідомлялося, що Кіліан більше не бажає виступати за національну команду в поточній ситуації, ймовірно, через конфлікт із Дідьє Дешамом.

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