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Екс-гравець збірної Австрії, з якою Україна зіграє на Євро-2020, не вважає свою командою слабшою

7 березня 22:48 128 Читать на русском
Екс-гравець збірної Австрії, з якою Україна зіграє на Євро-2020, не вважає свою командою слабшою
Мартін Штранцль / Getty images

Колишній захисник збірної Австрії Мартін Штранцль оцінив перспективи своєї національної команди на Євро-2020.

"Наша команда добре показала себе в кваліфікації до Євро-2020. Після не надто вдалого старту хлопці не тільки наздогнали конкурентів, не тільки посіли місце, що забезпечує вихід до фінальної частини турніру, але і грали у відмінний футбол.

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Футбол був, є і залишається спортом, в якому ти повинен вчитися на помилках. Збірна Австрії продемонструвала, що вона це вміє. Якщо та згуртованість в команді, якої зумів досягти Франко Фода на етапі кваліфікації, збережеться, то хлопці повинні виступити успішно.

У нас сильні суперники в групі, але я не бачу, щоб ми були слабшими. Все в наших руках", – сказав Штранцль в інтерв'ю виданню 90 minuten.

Нагадаємо, збірна Австрії потрапила до однієї групи на Євро-2020 з Україною та Нідерландами. Поєдинок між Австрією і Україною відбудеться 22 червня в Бухаресті.

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Мартін Штранцль Мартін Штранцль Австрія Австрія Євро-2020
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