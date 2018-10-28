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Екс-гравець збірної Англії Ходдл госпіталізований прямо зі студії британського телеканалу

11:12 605 Читать на русском
Екс-гравець збірної Англії Ходдл госпіталізований прямо зі студії британського телеканалу
Глен Ходдл / BT Sport

Колишній футболіст збірної Англії Глен Ходдл був доставлений у лікарню після втрати свідомості.

Глен Ходдл втратив свідомість у студії телеканалу BT Sport, після чого був доставлений у лікарню у важкому стані.

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Пізніше його колеги повідомили, що колишньому гравцю збірної Англії стало легше і він прийшов до тями.

"Він отримав невідкладну медичну допомогу і був доставлений у лондонську клініку.

Випадок серйозний, але Глен проходить лікування зі спеціалістами і добре реагує. Його родина перебуває разом з ним і дякує всім за підтримку, але також попросила про збереження приватності", – передає заяву Sky Sports.

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Англія Англія Англія Глен Ходдл
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