Іпсвіч на своєму офіційному сайті повідомив, що у тренера команди U-23 Кірона Дайєра діагностували склерозуючий холангіт.

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"На жаль, кілька років тому мені діагностували незадовільний стан печінки, через що одного разу мені знадобиться трансплантація. Протягом наступного тижня результати тестів мають підтвердити, коли мені потрібно пройти цю процедуру.

Я бачу себе дуже позитивною людиною, яка має подолати цю незначну невдачу. Я дуже вдячний клубу, вболівальникам та громадськості за їхні повідомлення підтримки протягом останнього тижня. Хотів би попросити всіх поважати мою таємницю та конфіденційність моєї родини", – цитує Дайера прес-служба клубу.

До слова, Кірон відіграв за збірну Англії у 33 матчах, проте не відзначався результативними діми. За свою кар'єру екс-хавбек встиг пограти за Ньюкасл, Вест Хем, Мідлсбро, Квінз Парк Рейнджерс та Іпсвіч.

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