– Чи потрапляли колись під роздачу від Кварцяного?

– Якщо чесно, то від нього "отримували на горіхи" усі і я насамперед також. В принципі, по ділу. В мене брови білі, а він до мене звертався: "Ну, що ти, чорнобривий?".

Кварцяному завжди щось не подобалося, й він вимагав краще. Можливо, потрібно було забивати по 30 голів й тоді б він нічого не казав. Одного разу на зборах він сказав: "Усе, більше не кричу. Рот на замку". Розпочали матч і на 30-й секунді він вже кричав.

– Чи боялися гравці Кварцяного?

– Молоді – так. Старші більш-менш нормально ставилися. Просто в нього такий темперамент, що він постійно кричить й чогось хоче.

– Чи міг Кварцяний дати ляпаса?

– Ну, такого, батьківського, міг. Мені також одного разу прилетіло. Ну, як кажуть, люблячи.

– Чи був Кварцяний тим тренером, від якого ви "отримували на горіхи" найбільше за свою кар’єру?

– Так. Віталій Володимирович завжди кричав та нагнітав. Можливо, десь і неправильно це, бо я по життю усе близько беру до серця. Однак він постійно тримав усіх у напрузі та кулаці.

– Що найжорсткіше ви чули від Кварцяного?

– Ой, та я навіть не знаю. Бувало, що Віталій Володимирович настільки морально...

В нього ніколи такого не було, щоб він розповідав у роздягальні одне й те саме. Кожен день – новий підбір слів й усе інше. Траплялося, що нічого не хотілося. Плакав, телефонував до дому й казав: "Не хочу я цього футболу". Було й таке, – згадав Дмитро Задерецький в інтерв'ю Українському футболу.

Додамо, що Задерецький завершив свою професійну кар'єру у 2021-му у віці 27 років. Його останнім клубом стала Нива Теребовля.

