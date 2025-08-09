У 2022-2023 рр. Марк Гуаль був гравцем СК Дніпро-1, після чого перебрався до польської Ягеллонії. У травні 2023-го іспанець перейшов до Легії, за яку впродовж двох сезонів забив 30 голів та віддав 15 асистів.

Забарний та заміна росіянину приєднались до ПСЖ – Романо підтвердив: "Документи підписані"

Однак після призначення Едварда Йорданеску та внаслідок стрімкого прогресу Жан-П'єра Нсаме, позиції іспанця в польській команді почали слабшати. Гуаль вирішив змінити становище та підписав річний контракт з португальським Ріу Аве. За трансфер нападника Легія отримає близько 200 тисяч євро, повідоляє Możeczyki.pl.

Додамо, що впродовж своєї кар'єри Гуаль також грав за Ягеллонію, СК Дніпро-1, Жирону та Севілью. Гравець приєднався до українського клубу в січні 2022 року, однак не зіграв за нього жодного матчу через повномасштабне вторгнення РФ.

"У ногу влетів уламок масою 89 грамів, але я повернувся на поле": легендарний коментатор пройшов війну і грає з Рикуном