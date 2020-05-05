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Екс-гравець Шальке, якого вважали мертвим, вижив – його дружина провернула божевільну аферу

5 травня 09:34 3922 Читать на русском
Екс-гравець Шальке, якого вважали мертвим, вижив – його дружина провернула божевільну аферу
Камба (виділений) в складі Шальке U-19 / Bild

Колишній футболіст Шальке Яннік Камба, який на молодіжному рівні грав поруч з Мануелем Нойєром, потрапив у дуже неприємну ситуацію.

Камба подавав надії на хорошу футбольну кар'єру, граючи правого захисника в молодіжних командах Шальке. 9 січня 2016-го всіх шокувала новина, що Яннік загинув у автокатастрофі на батьківщині в ДР Конго. Як виявилося, це брехня.

Його колишня дружина інсценувала смерть Камба, щоб отримати в Німеччині страховку на шестизначну суму, інформує Bild. Сам же Яннік живий. У 2018 році він повідомив у посольство Німеччини в Кіншасі про шахрайство.

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"Він заявив, що в січні 2016-го під час подорожі по ДР Конго компаньйони вночі кинули його напризволяще без грошей, документів і телефона", – розповідає прокурор Ессена Анетт Мільк, яка тепер розслідує справу.

Як повідомляє джерело, Камба подав заявку на повернення в Німеччину ще навесні 2018-го. Після старту розслідування він отримав дозвіл поселитися в Гельзенкірхені та вже знайшов роботу.

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