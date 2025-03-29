Чемпіонат Азербайджану, 28-й тур

Туран – Карабах – 1:4

Голи: Соуза, 30 – Каді, 16, 84, Ахундзаде, 32, Кащук, 90+1

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Олексій Кащук відзначився голом на 90+1-й хвилині в матчі 28-го туру чемпіонату Азербайджану проти Турана. Українець вийшов на поле за хвилину до цього, отримав передачу в центрі поля, повів м'яч до воріт і, змагаючись із захисником суперника, легким дотиком відправив м'яч повз голкіпера, встановивши остаточний рахунок 4:1.

Цей гол став шостим для Кащука у сезоні на додачу до 6 результативних передач у 28 матчах за Карабах.

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