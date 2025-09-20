– Дебютувати у Шахтарі Фонсека дав й Михайлу Мудрику. Подейкували, що португальцю було непросто знайти підхід до таланта.

– Ми пробували його і так і сяк. Було помічено, що йому потрібно змінити щось у своїй голові. Він був молодим гравцем й зробив собі імідж дриблера, який втрачав багато м’ячів. Дорослі футболісти на це ображалися.

Проте ніхто не може відняти того, що перед кожним тренуванням він працював над собою у тренажерній залі, а після залишався на полі та самостійно займався годину-півтори. Давно я вже не бачив гравців, які б тренувалися так багато, як він.

– Як ви відреагували на провальний допінг-тест Мудриком?

– Я вірю, що це помилка. На мою думку, він ніколи б так не вчинив. Йому це непотрібно. Я знаю, як він дивився на усі деталі у житті: що їв, що пив, як тренувався.

Позитив у тому, що він молодий. Негатив – йому зіпсували ім’я. Сподіваюся, доведуть, що це не його провина, і він повернеться ще сильнішим, – сказав Дуляй в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, в грудні 2024 року Михайла Мудрика було відсторонено від футболу через позитивний допінг-тест. Влітку цього року Футбольна асоціація Англії звинуватила українця в порушенні антидопінгових правил. Йому загрожує чотирирічна дискваліфікація.

