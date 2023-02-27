"Кажуть, що Вакула "налагодив" свою голову, і з ним усе зараз нормально. Однак я не думаю, що він може повернутися в Шахтар зараз, або ж коли-небудь ще.

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У Шахтарі про нього все зрозуміли. Я маю на увазі ментальну складову", – розповів Співаковський на подкасті ТаТоТаке.

Нагадаємо, що Вакула з 2019 по 2022 роки перебував у системі Шахтаря. В січні 2021 року Вакула мав підписувати контракт з Маріуполем, але потрапив напідпитку в ДТП. Перед тим його відрахували з Десни за порушення режиму. У Ворсклі гравець теж не закріпився, а зараз виступає у складі Полісся, де в 12 поєдинках відзначився голом та асистом.

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