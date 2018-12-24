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Екс-гравець Шахтаря може очолити Астану замість Григорчука

09:10 501 Читать на русском
Екс-гравець Шахтаря може очолити Астану замість Григорчука
Ненад Лалатовіч / Фото: соцмережі

Наставник клубу Раднічкі Ненад Лалатовіч може очолити Астану.

Астана зацікавлена у співпраці з наставником Раднічкі Ненадом Лалатовічем, повідомляє HotSport.

Астана прокоментувала інформацію про можливе повернення Григорчука на тренерський місток команди

Нагадаємо, головним тренером Астани є Роман Григорчук, але він не працює з командою з серпня, відколи вирушив до України через сімейні обставини.

Крім Астани, у Лалатовіча є пропозиція від мінського Динамо, але керівництво Раднічкі хоче зберегти спеціаліста до кінця сезону.

Нагадаємо, Лалатовіч захищав кольори донецького Шахтаря з 2003 по 2005 рік.

Після 21 туру чемпіонату Сербії команда Лалатовіча йде на другому місці, відстаючи від лідера Црвени Звєзди на 9 очок і випереджаючи Партизан на 6 очок.

Теги
Світ Астана Астана Роман Григорчук Роман Григорчук Ненад Лалатовіч Ненад Лалатовіч Раднічкі Раднічкі
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