Екс-гравець Шахтаря може очолити Астану замість Григорчука

Наставник клубу Раднічкі Ненад Лалатовіч може очолити Астану.

Астана зацікавлена у співпраці з наставником Раднічкі Ненадом Лалатовічем, повідомляє HotSport.

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Нагадаємо, головним тренером Астани є Роман Григорчук, але він не працює з командою з серпня, відколи вирушив до України через сімейні обставини.

Крім Астани, у Лалатовіча є пропозиція від мінського Динамо, але керівництво Раднічкі хоче зберегти спеціаліста до кінця сезону.

Нагадаємо, Лалатовіч захищав кольори донецького Шахтаря з 2003 по 2005 рік.

Після 21 туру чемпіонату Сербії команда Лалатовіча йде на другому місці, відстаючи від лідера Црвени Звєзди на 9 очок і випереджаючи Партизан на 6 очок.