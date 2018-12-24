Екс-гравець Шахтаря може очолити Астану замість Григорчука

Наставник клубу Раднічкі Ненад Лалатовіч може очолити Астану.
Астана зацікавлена у співпраці з наставником Раднічкі Ненадом Лалатовічем, повідомляє HotSport.
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Нагадаємо, головним тренером Астани є Роман Григорчук, але він не працює з командою з серпня, відколи вирушив до України через сімейні обставини.
Крім Астани, у Лалатовіча є пропозиція від мінського Динамо, але керівництво Раднічкі хоче зберегти спеціаліста до кінця сезону.
Нагадаємо, Лалатовіч захищав кольори донецького Шахтаря з 2003 по 2005 рік.
Після 21 туру чемпіонату Сербії команда Лалатовіча йде на другому місці, відстаючи від лідера Црвени Звєзди на 9 очок і випереджаючи Партизан на 6 очок.