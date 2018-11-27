Екс-гравець Шахтаря Маріка: Не думаю, що Луческу піде на пенсію

Колишній форвард збірної Румунії та Шахтаря Чіпріан Маріка висловив припущення, що його екс-тренер Мірча Луческу не збирається завершувати тренерську кар'єру.

"Збірна Туреччини стала для Мірчі Луческу викликом, який, на жаль, виявився невдалим.

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Він знаходиться в такому віці, коли має повне право на відпочинок і турботу про онуків, але я не думаю, що він піде на пенсію, оскільки дуже добре його знаю", – цитує Маріку prosport.ro.

Мірча Луческу та Чіпріан Маріка працювали разом в Шахтарі з 2004 по 2007 рік, після чого форвард перейшов в Штутгарт. У 2016 році Чіпріан Маріка завершив кар'єру в 31-річному віці.

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