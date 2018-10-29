Екс-гравець Шахтаря Лєвандовскі звільнений з Заглембє

Колишній захисник Шахтаря Маріуш Лєвандовскі більше не є головним тренером Заглембє Любін.

Заглембє на своєму офіційному сайті повідомив про звільнення Маріуша Лєвандовскі з посади головного тренера.

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Колишній футболіст Шахтаря очолював команду з Сілезії протягом 11 місяців і посів 7 сходинку в турнірній таблиці Екстрякляси сезону 2017/2018.

Причиною звільнення стали 5 поспіль матчів без перемог у внутрішній першості, а також виліт з Кубка Польщі від представника 3 Ліги (4 дивізіон) Урагану Моронг.

Під час ігрової кар'єри Маріуш виступав у складі Шахтаря з 2001 по 2010 роки та виграв з "гірниками" Кубок УЄФА-2008/2009. Пізніше провів 3 роки в Севастополі.

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