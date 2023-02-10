Захисник московського Локомотива Марк Мампассі перейшов у Антальяспор, повідомляє прес-служба турецького клубу.

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19-річний футболіст виступатиме за "скорпіонів" на правах оренди до кінця сезону. В угоді також передбачена опція викупу гравця.

Нагадаємо, екс-оборонець Шахтаря скандально перейшов у Локомотив у січні 2022 року за 3 млн євро, а згодом отримав російське громадянство. У поточному сезоні провів у чемпіонаті країни-агресора 7 матчів (плюс 2 у Кубку), результативними діями не відзначався.

Цікаво, що перехід Мампассі (якому росіяни раніше виписували неабиякі аванси) вже встигла красномовно прокоментувати екс-президентка Локомотива Ольга Смородська: "Думаю, нічого особливо Локомотив не втратить від цього переходу".

До слова, Анталья після 23-х турів йде у турнірній таблиці Суперліги на 13-й сходинці, маючи у своєму активі 24 очки.

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