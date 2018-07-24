Екс-гравець Шахтаря Фернандо: Віда проявив неповагу, вигукнувши "Слава Україні"

Колишній півзахисник Шахтаря Фернандо прокоментував вчинок Домагоя Віди на ЧС-2018, коли хорват вигукнув фразу "Слава Україні".

На думку Фернандо, який захищав кольори Шахтаря з 2013 по 2015 рік, Віда проявив неповагу.

"Вважаю, зовсім необов'язково було так говорити. Так, ви обіграли збірну Росії, але навіщо все це? На мій погляд, таким чином Віда проявив неповагу.

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На ЧС-2018 я вболівав за Росію. По-перше, там грали троє спартаківців. По-друге, за неї виступав мій хороший друг Маріо Фернандес. Ну і по-третє, ця команда, володіючи обмеженими ресурсами, показала дуже хороший футбол", – цитує Фернандо Sport24.

Нагадаємо, що після поєдинку проти збірної Росії Віда та Вукоєвіч присвятили перемогу, зокрема, і українцям. Це викликало шквал критики в російському інформаційному просторі, ФІФА попередила Віду за "Слава Україні", а згодом Вукоєвіч був виключений зі збірної Хорватії на ЧС-2018 через появу вірусного відео.