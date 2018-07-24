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Екс-гравець Шахтаря Фернандо: Віда проявив неповагу, вигукнувши "Слава Україні"

21:00 1543 Читать на русском
Екс-гравець Шахтаря Фернандо: Віда проявив неповагу, вигукнувши "Слава Україні"
Фернандо / фото: ФК Спартак

Колишній півзахисник Шахтаря Фернандо прокоментував вчинок Домагоя Віди на ЧС-2018, коли хорват вигукнув фразу "Слава Україні".

На думку Фернандо, який захищав кольори Шахтаря з 2013 по 2015 рік, Віда проявив неповагу.

"Вважаю, зовсім необов'язково було так говорити. Так, ви обіграли збірну Росії, але навіщо все це? На мій погляд, таким чином Віда проявив неповагу.

"Якщо ти кричиш "Слава Україні", то навіщо потім вибачаєшся і тиснеш руку Путіну?", – Левченко розкритикував Віду

На ЧС-2018 я вболівав за Росію. По-перше, там грали троє спартаківців. По-друге, за неї виступав мій хороший друг Маріо Фернандес. Ну і по-третє, ця команда, володіючи обмеженими ресурсами, показала дуже хороший футбол", – цитує Фернандо Sport24.

Нагадаємо, що після поєдинку проти збірної Росії Віда та Вукоєвіч присвятили перемогу, зокрема, і українцям. Це викликало шквал критики в російському інформаційному просторі, ФІФА попередила Віду за "Слава Україні", а згодом Вукоєвіч був виключений зі збірної Хорватії на ЧС-2018 через появу вірусного відео.

ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія
Матч завершено
2 : 2
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватія
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Росія - Хорватія Лукас Мартінс Фернандо Лукас Мартінс Фернандо Шахтар Шахтар Спартак Москва Спартак Москва Хорватія Хорватія ЧС 2018 Домагой Віда Домагой Віда
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