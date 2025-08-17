Екс-гравець Руха забив у європейському чемпіонаті – його команда іде на першому місці (ВІДЕО)
Колишній футболіст Руха Іван Брікнер відзначився голом у другому дивізіоні Болгарії.
Друга ліга Болгарії, четвертий тур
Марек – Фратрія – 1:3
Голи: Ніколов, 90+2 – Брікнер, 26, Ангелов, 67, Манолков, 90
Гол Ігнатенка приніс перемогу Словану у чемпіонаті Словаччини – Кухаревич без забитих м'ячів 4 матчі поспіль (ВІДЕО)
Іван Брікнер, відомий своїми виступами за Рух та донецький Олімпік, запалює в Другій лізі Болгарії.
32-річний український півзахисник відзначився голом у грі проти Марека в четвертому турі. Іван вдало замкнув подачу головою. В підсумку команда Брікнера перемогла та очолила турнірну таблицю, маючи в активі 4 перемоги поспіль.
Додамо, що за Фратрію виступає ще один українець – воротар Геннадій Ганєв. Щоправда, він участі в матчі проти Марека не брав, просидівши всю зустріч на лаві запасних.
Оболонь вийшла на перше місце в УПЛ, перегравши Рух у Львові – Лях і Суханов забили зі штрафних на очах Реброва