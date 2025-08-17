Друга ліга Болгарії, четвертий тур

Марек – Фратрія – 1:3

Голи: Ніколов, 90+2 – Брікнер, 26, Ангелов, 67, Манолков, 90

Іван Брікнер, відомий своїми виступами за Рух та донецький Олімпік, запалює в Другій лізі Болгарії.

32-річний український півзахисник відзначився голом у грі проти Марека в четвертому турі. Іван вдало замкнув подачу головою. В підсумку команда Брікнера перемогла та очолила турнірну таблицю, маючи в активі 4 перемоги поспіль.

Додамо, що за Фратрію виступає ще один українець – воротар Геннадій Ганєв. Щоправда, він участі в матчі проти Марека не брав, просидівши всю зустріч на лаві запасних.

