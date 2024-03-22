"Я дивився вчорашній матч. Я думаю, що в нас зараз загалом атакувальна команда. Тоді, коли ми грали раніше, в нас була більш захисна команда. Ця команда теж захищається добре, але має неймовірних атакувальних гравців.

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Кого в збірній Ісландії можу виділити? Арнор Траустасон, він став дуже важливим для команди у півзахисті, виконує безкорисливу роль, борючись і відіграючи мʼяч для своєї команди. Сверрір Інгасон, капітан, він наш найкращий захисник. Я також виділив би Віктора Паульссона, нашого правого захисника, він зараз дуже важливий для команди. Дуже добре грає як правий захисник, але також може зіграти і в півзахисті, і центральним захисником, універсальний гравець.

Нам дуже пощастило з воротарем Гауконом Вальдімарсоном, я думаю, що він дуже хороший, ворота в надійних руках. Але, очевидно, Альберт Гудмундссон – наш найкращий гравець прямо зараз. Він не був з командою довго, але забив три голи учора. Він неймовірний, грає в Серії А за Дженоа, ми раді, що маємо його.

Очікування від матчу Ісландії проти України? Я не знаю. Гра учора між Ізраїлем та Ісландією – це гра між командами, які не знали, який статус вони мають. Для обох справи йшли не надто добре, гра загалом була 50 на 50. І для мене гра проти України – так само. Я не знаю багато про збірну України зараз, і наша збірна Ісландії може грати добре, але також може видати і дуже поганий матч. Вона не є надто стабільною.

Тож, думаю, матч буде 50 на 50. Але, сподіваюся, наші хлопці зможуть привнести жагу до перемоги, вогонь, і здобути ту додаткову перевагу, яка нам треба проти такої команди, як Україна", – поділився Сігурдсон у коментарі Tribuna.

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