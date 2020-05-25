Екс-гравець Роми помер у 21-річному віці – раніше він став біженцем через агента-афериста

Джозеф Буассе Перфекшн помер 25 травня внаслідок серцевого нападу. Цьогоріч йому б виповнилося лише 22.

Колишній півзахисник молодіжної команди Роми пішов із життя. Причиною смерті 21-річного футболіста став серцевий напад, повідомляє Football Italia.

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Джозеф Буассе так і не зіграв за першу команду "джалороссі", але неодноразово тренувався з основою – зокрема, його потенціал високо оцінювали Франческо Тотті та Даніеле Де Россі. У 2017 році на правах оренди виступав за Віченцу, а згодом його контракт з Ромою завершився.

Цікаво, що свого часу через шахрайські дії агента Буассе залишився в Римі у статусі біженця без грошей та документів. Три місяці тому півзахисник підписав контракт з румунським клубом Універсітатя Клуж.

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