Екс-гравець Реала Жуліо Сезар озвучив свої цілі на посаді головного тренера Олімпіка

Бразилець поділився очікуваннями від співпраці з донецькою командою.

"Я тут, щоб створити новий вектор у розвитку клубу. Мені дуже подобається цей проект і я бачу в ньому можливість для зростання. Для себе – як для тренера, для команди – в контексті поліпшення якості гри і вирішення тих завдань, які покладає на мене керівництво Олімпіка.

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Радий бути тут. У мене залишилися хороші враження від України ще з тих часів, коли я приїжджав сюди у складі Аустрії грати проти Шахтаря в Кубку УЄФА", – сказав Сезар в коментарі офіційному сайту клубу.

Нагадаємо, 40-річний фахівець виступав за мадридський Реал, Мілан, Реал Сосьєдад, Бенфіку та низку інших клубів у Європі, Сполучених Штатах і на батьківщині. Втім, його найкращі роки ігрової кар'єри минули в іспанському Вальядоліді.

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