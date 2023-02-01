Центральний захисник Лідса Дієґо Льоренте був відданий в оренду Ромі до кінця поточного сезону. Як інформує офіційний сайт "джаллороссі", оренда передбачає право викупу гравця за 18 мільйонів євро.

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Згідно з Corriere dello Sport, Лідс отримає бонуси в тому випадку, якщо Рома зуміє кваліфікуватися в Лігу чемпіонів за підсумками цього сезону.

Жозе Моурінью має намір скористатися універсальністю іспанця, який може також закрити лівий фланг оборони. Раніше португальський тренер уже працював разом із Льоренте – у Реалі.

У Ромі Льоренте гратиме під 14-м номером.

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