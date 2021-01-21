Мадридський Інтернасьйонал придбав Давіда Баррала у Расінга за біткоїни, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Це перший випадок подібного розрахунку за гравця в історії футболу. У скільки біткоїнів оцінили 37-річного форварда – не повідомляється. Варто відзначити, що у 2002-2006 роках Давід перебував у структурі мадридського Реала, але виступав лише за дубль "вершкових".

Інтернасьйонал виступає у третьому за силою дивізіоні Іспанії.

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