Екс-гравець Реала Рауль Браво звинувачений у плануванні замаху на свого колишнього одноклубника Ковачевіча

Колишній гравець Реала Рауль Браво підозрюється у спробі замаху на сербського екс-гравця Дарко Ковачевіча.

Колишній одноклубник Дарко Ковачевіча Рауль Браво був автором плану замаху на сербського екс-гравця, стверджує сербська газета Телеграф.

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"Грецькі органи влади намагалися розслідувати це, але поки що вони не мають жодних доказів і не можуть цього підтвердити", – йдеться у виданні. Зазначається, що Ковачевіч міг знати про деякі деталі щодо договірних матчів у Іспанії.

Нагадаємо, Рауля Браво затримали у травні, але вже випустили під заставу у справі з організацією договірних матчів в Іспанії.

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