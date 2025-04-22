Гра 17-річного Ламіна Ямаля захоплює навіть колишніх суперників Барселони.

Вінісіус збирався перейти в Барселону – футбольний агент пригадав причину зриву трансферу

Екс-півзахисник Реала Ніко Пас зізнався, що шаленіє від гри молодого іспанця і хотів би зіграти з ним в одній команді, передає Diario AS з посиланням на прес-службу італійського Комо.

"Мені пощастило грати за Реал Мадрид. Це найкраща команда в світі, я грав з Вінісіусом і Беллінгемом. Але якщо треба назвати декількох гравців, з якими я бажаю зіграти в одній команді, я оберу Ламіна Ямаля. На мою думку, він зараз один із найкращих у світі попри свій юний вік. Я б дуже хотів зіграти з ним", – зізнався 20-річний аргентинець.

Додамо, що в поточному сезоні Ніко Пас зіграв 30 матчів за Комо в Серії А. В його активі 6 голів та 7 асистів за команду Сеска Фабрегаса. В італійську команду півзахисник перейшов влітку 2024 року з мадридського Реала.

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