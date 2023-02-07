"Чи довго думав щодо пропозиції Металіста? Скажу чесно – недовго. Я знаю історію Металіста. Я знаю, що це серйозний, хороший клуб. Для мене велика честь, що мене запросили працювати в Металіст. Я зараз сконцентрований на роботі. Жодних проблем у клубі я зараз не відчуваю. Ми перебуваємо на тренувальному зборі в Туреччині, тут створені всі умови для якісної роботи.

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Мене запрошували в одну боснійську команду, але я там так і не став тренером. Команда вилетіла в Другу лігу, потім почався коронавірус, я не захотів там працювати. До цього я тренував юнацьку збірну Сербії (U-17) і Црвену Звезду (U-19). Металіст – найкращий клуб, який я тренував у своїй кар'єрі", – поділився Огнєновіч в інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, за свою ігрову кар'єру Огнєновіч встиг пограти за Црвену Звезду, мадридський Реал, німецький Кайзерслаутерн, а в 2003-2004 роках виступав за київське Динамо. Як тренер Огнєновіч працював із молодіжними збірними Сербії U-17 і U-18, а також із ФК Звєзда 09.

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