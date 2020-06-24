Екс-гравець Реала і Тоттенхема звільнений з посади головного тренера Мідлсбро – заміна вже знайдена

Мідлсбро припинив співпрацю з відомим у минулому захисником Джонатаном Вудгейтом.

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Мідлсбро здобув лише одну перемогу в останніх 12 матчах чемпіонату, впритул наблизившись до зони вильоту. Ситуацію виправлятиме новий тренер – Ніл Уорнок. Останньою командою 71-річного англійця був Кардіфф, який він покинув в листопаді 2019-го.

Додамо, що Мідлсбро був першим досвідом самостійної тренерської роботи Вудгейта. За час своєї ігрової кар'єри захисник пограв у таких клубах, як Тоттенхем, Ньюкасл, Лідс та мадридський Реал.

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