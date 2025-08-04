Лука Йовіч готується до чергового перезапуску кар’єри – 27-річний нападник найближчим часом стане гравцем АЕКа. Як повідомляє Marca, серб відхилив пропозицію новачка Ла Ліги Ов’єдо, натомість погодившись на контракт із грецьким грандом до червня 2027 року.

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Йовіч уже перебуває в Афінах для проходження медогляду й фіналізації угоди. Раніше переговори з Ов’єдо активно просувалися, однак гравець врешті не повірив у їхній проєкт. Ба більше, він також відмовив мексиканському Круз Асулу – все заради шансу перезапустити кар’єру в чемпіонаті Греції.

Контракт Йовіча з Міланом завершився цього літа, тож він став вільним агентом. Минулого сезону форвард провів 47 матчів за "россонері", забивши 13 голів, але загалом так і не зміг закріпитися в основі. Аналогічною виявилася й історія в Реалі, куди його підписали з Айнтрахта у 2019 році за 63 мільйони євро. В іспанському гранді серб забив лише 3 голи в 51 матчі, після чого провів невдалі оренди у Фіорентині та Мілані.

Після успішного медогляду Лука офіційно приєднається до АЕКа та відразу розпочне передсезонну підготовку. Нагадаємо, свого часу за "двоголових орлів" грали українці Дмитро Чигринський та Євген Шахов.

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