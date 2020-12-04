Нідерландський суд оголосив Ройстона Дренте банкрутом, та зобов'язав колишнього зіркового футболіста узгоджувати усі свої фінансові рішення із менеджером, повідомляє AS.

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Таке фінансове становище екс-гравця Реала пов'язують із халатною роботою його адвоката. За інформацією ЗМІ, Ройстон ніколи не цурався розкішного життя, витрачаючи гроші на машини, будинки, колишніх дружин, а також на свої невдалі спроби стати репером та актором.

Дренте виступав за мадридський Реал у 2007-2010 роках, зараз гравець опинився у нижчих лігах Нідерландів, захищаючи кольори Козаккен Бойз.

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