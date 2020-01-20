Екс-гравець Реала Браво відреагував на звинувачення щодо замаху на колишнього одноклубника

Рауль Браво спростував чутки про організацію вбивства свого екс-партнера по команді Дарко Ковачевіча.

"Це вигадка, безумство. Такі речі не впливають на мене, але моя сім'я читає це варварство, і це завдає болю. Дарко подзвонив мені, щоб запитати, як у мене справи і переконатися, що ці публікації не зводять мене з розуму. Ми були сусідами по кімнаті, і у нас дуже близькі стосунки. Netflix міг би зняти фільм за сюжетом, який описаний в ЗМІ.

Екс-гравець Реала Рауль Браво звинувачений у плануванні замаху на свого колишнього одноклубника Ковачевіча

Жовта газета в Сербії написала цю новину, і всі відразу передрукували, що я замовив вбивство Ковачевіча. Звичайно, те, що не продає газету, не має значення, а "новина" про те, що я хочу вбити Дарко, продається краще. Повторюю, мої відносини з Дарко дуже хороші. Моя сім'я трохи злякалася, але я знав, що Дарко буде сміятися, коли побачить цю новину. Йому треба було два дні, щоб зателефонувати мені, і це єдине, за що я можу дорікнути йому.

Ковачевич одужує, він не потрапив в біду і не знає, чому все це сталося. Він заробив багато грошей, граючи в футбол, і я сказав йому бути обережним. Мене запитують, чому я не збираюся судитися з газетою, яка надрукувала брехню, але, на жаль, я не отримаю від цього нічого хорошого. Мені не потрібно очищати своє ім'я. Люди, які знають мене, знають, що я не міг піти на таке", – цитує Браво Marca.

Наркотики, стрілянина, бійка з тренером і "договірняки": як два екс-гравці Реала зганьбили мадридський клуб