"Польський Руні" – так називали Янчика у розквіті його кар'єри, але, схоже, Давід забрав у скандального англійця лише його найгірші таланти.

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Нещодавно, Янчик у своєму Insragram опублікував відео, де він кермує, хизуючись своїм станом: "Я п'яний і мене це влаштовує". Цього Давіду виявилось замало і він почав на камеру демонструвати свої сідниці.

Польські ЗМІ повідомляють, що у 2007-му Давід був одним з найперспективніших футболістів у себе на батьківщині, але все змінив трансфер у московський ЦСКА, після якого у гравця почались проблеми з алкоголем та ранній занепад кар'єри. Нагадаємо, у 2011 році Янчик навіть встиг пограти в Україні за Олександрію.

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