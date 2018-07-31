Екс-гравець Манчестер Юнайтед Андерсон підписав контракт з турецьким клубом українця Політило

Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Луїс Андерсон продовжить кар'єру у другій лізі чемпіонату Туреччини.
Екс-гравець МЮ Луїс Андерсон став футболістом клубу Демірспор, який представляє другу турецьку лігу, повідомляє прес-служба клубу.
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Попереднім клубом Андерсона був бразильський Інтернасьйонал. У Демірспорі хавбек гратиме разом із вихованцем Чорноморця Сергієм Політило.
До слова, бразильця вважали одним з найбільш талановитих футболістів світу під час виступів у складі "червоних дияволів".
Андерсон навіть отримував нагороду найкращому молодому футболісту року "Golden Boy", однак, повністю розкрити свій талант йому так і не вдалось.