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Екс-гравець Манчестер Юнайтед Андерсон підписав контракт з турецьким клубом українця Політило

09:56 284 Читать на русском
Екс-гравець Манчестер Юнайтед Андерсон підписав контракт з турецьким клубом українця Політило
Луїс Андерсон за часів виступів у складі МЮ / Goal

Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Луїс Андерсон продовжить кар'єру у другій лізі чемпіонату Туреччини.

Екс-гравець МЮ Луїс Андерсон став футболістом клубу Демірспор, який представляє другу турецьку лігу, повідомляє прес-служба клубу.

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Попереднім клубом Андерсона був бразильський Інтернасьйонал. У Демірспорі хавбек гратиме разом із вихованцем Чорноморця Сергієм Політило.

До слова, бразильця вважали одним з найбільш талановитих футболістів світу під час виступів у складі "червоних дияволів".

Андерсон навіть отримував нагороду найкращому молодому футболісту року "Golden Boy", однак, повністю розкрити свій талант йому так і не вдалось.

Теги
Адана Демірспор Адана Демірспор Сергій Політило Сергій Політило Трансфери Луїс Андерсон Луїс Андерсон Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Туреччина
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