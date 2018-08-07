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Екс-гравець Металурга Д потрапив у пікантний скандал – дві жінки народили від нього в один день та вимагають аліменти

18:40 1067 Читать на русском
Екс-гравець Металурга Д потрапив у пікантний скандал – дві жінки народили від нього в один день та вимагають аліменти
Лоренцо Ебесіліо / фото: Telegraph

Колишній півзахисник Аякса, донецького Металурга та ще кількох клубів Лоренцо Ебесіліо втрапив у доволі неординарну історію.

У Росії набирає обертів серйозний скандал. Одразу дві жінки заявили, що народили дитину від екс-півзахисника донецького Металурга Лоренцо Ебесіліо, який в той час захищав кольори Анжи. Пікантності ситуації додає той факт, що обоє народили в один день – 17 січня 2017 року.

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Жінки взяли участь в одній із російських телепрограм. Одна з них – Анна Багаєва – заявила, що навіть не підозрювала про існування суперниці. За її словами, про вагітність вона дізналась вже після того, як Ебесіліо покинув Анжи та перейшов у кіпрський АПОЕЛ. Спочатку футболіст визнав, що є батьком дівчинки, але потім перестав виходити на зв'язок.

Моя Маленькая Подружка ️ #Mommysgirl

Допис, поширений Anna Bagaeva (@russianannagirl)

Дарина Даніліна, яка теж народила хлопчика Матео від Ебесіліо, зазначила, що їздила з футболістом у Нідерланди та навіть знайомилась з його мамою та сестрами. Їй гравець теж казав, що дуже хоче дитину, однак після народження сина дуже швидко охолов до нього та теж перестав виходити на зв'язок.

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Цікаво, що представник Ебесіліо вже заявив, що поки гравець не отримає результатів ДНК-експертизи, про жодні аліменти не може бути й мови. Крім того, навіть у випадку підтвердження батьківства футболіст не збирається платити більше 1,5 тисячі євро на місяць, що не влаштовує жодну з колишній жінок 26-річного Ебесіліо. До слова, генетична експертиза підтвердила, що футболіст є батьком обох дітей з вірогідністю 99,9%.

Лоренцо Ебесіліо виступав у складі донецького Металурга з 2013 по 2015 рік (провів лише 6 матчів), після чого захищав кольори Анжи (38 матчів, 3 голи). У 2017 році став гравцем кіпрського АПОЕЛа, а влітку цього року підписав контракт з Црвеною Звездою. Очевидно, що з жінками у Ебесіліо справи йдуть набагато краще, ніж на футбольному полі.

Теги
Статті Лоренцо Ебесіліо Лоренцо Ебесіліо Металург Донецьк Металург Донецьк Анжи Анжи Дівчата футболістів футбольні курйози Світ
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