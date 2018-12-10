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ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ШАХТАР - ЛІОН РІВЕР ПЛЕЙТ - БОКА ХУНІОРС

Екс-гравець Металіста виграв Кубок Лібертадорес – тепер він погрожує Реалу

15:15 746 Читать на русском
Екс-гравець Металіста виграв Кубок Лібертадорес – тепер він погрожує Реалу
Хонатан Майдана / фото із соцмереж

Захисник Рівер Плейта Хонатан Майдана, який раніше виступав за харківський Металіст, після перемоги в Кубку Лібертадорес заявив про бажання виграти Клубний чемпіонат світу.

"У першому таймі ми робили занадто багато помилок. Після переви ми заграли набагато краще. Нам потрібно було позбавити Боку Хуніорс переваги і нам це вдалося. Ми домінували у другій половині.

Рівер Плейт – Бока Хуніорс – 3:1 – відео голів і огляд матчу

Кінтеро забив дуже важливий гол. Це було просто феноменально, він відкрив нам шлях до перемоги.

Тепер ми йдемо по Реал. Наша наступна мета – перемога над ними", – цитує Майдану MAJ.

Визначились всі учасники Клубного чемпіонату світу 2018

Кубок Лібертадорес - 2018 • Сантьяго Бернабеу (Мадрид)

Рівер Плейт - Бока Хуніорс: Неділя 09 грудня 2018

Рівер Плейт
Матч завершено
3 : 1
( осн. час 1 : 1 )
Бока Хуніорс
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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Хонатан Майдана Хонатан Майдана Рівер Плейт - Бока Хуніорс Світ Клубний чемпіонат світу Рівер Плейт Рівер Плейт
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