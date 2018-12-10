Екс-гравець Металіста виграв Кубок Лібертадорес – тепер він погрожує Реалу

Захисник Рівер Плейта Хонатан Майдана, який раніше виступав за харківський Металіст, після перемоги в Кубку Лібертадорес заявив про бажання виграти Клубний чемпіонат світу.

"У першому таймі ми робили занадто багато помилок. Після переви ми заграли набагато краще. Нам потрібно було позбавити Боку Хуніорс переваги і нам це вдалося. Ми домінували у другій половині.

Рівер Плейт – Бока Хуніорс – 3:1 – відео голів і огляд матчу

Кінтеро забив дуже важливий гол. Це було просто феноменально, він відкрив нам шлях до перемоги.

Тепер ми йдемо по Реал. Наша наступна мета – перемога над ними", – цитує Майдану MAJ.

Визначились всі учасники Клубного чемпіонату світу 2018