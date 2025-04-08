Про призначення Гоменюка на посаду керівника академії Вереса повідомила прес-служба рівненського клубу.

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"З радістю повідомляємо, що дитячу футбольну академію народного клубу Верес очолив Володимир Гоменюк – відомий український футболіст. Володимир – наш земляк, уродженець села Бокійма на Рівненщині. У свій час він вийшов на поле у футболці головної команди країни, а згодом уже тренером повернувся до рідного краю, щоб ділитися досвідом із юними гравцями", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті рівнян.

На найближчому засіданні Наглядової ради Вереса Гоменюк представить свою програму розвитку академії, яку буде розглянуто та винесено на затвердження.

Нагадаємо, під час своєї футбольної кар'єри Володимир Гоменюк виступав за сімферопольську Таврію, Металіст, Дніпро та інші клуби. Також в його активі 8 матчів за національну збірну України, без результативних дій. Екс-нападник завершив кар'єру у 2015 році після чого працював головним тренером Вереса в сезоні 2018/19.

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