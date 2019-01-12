toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Екс-гравець Металіста Обрадовіч очолив збірну Азербайджану U-21

16:31 4 Читать на русском
Екс-гравець Металіста Обрадовіч очолив збірну Азербайджану U-21
Мілан Обрадовіч / соцмережі

Колишній захисник Металіста Мілан Обрадовіч став головним тренером молодіжної збірної Азербайджану.

АФФА на своєму офіційному сайті повідомила про призначення колишнього футболіста харківського Металіста на посаду головного тренера молодіжної збірної Азербайджану U-21. Контракт розрахований на 2 роки.

"Я давав паспорт прикордоннику, а той відносив його Краснікову", – Мілан Обрадовіч про перехід в Металіст

Раніше серб очолював словенський Копер, юнацьку та молодіжну збірні Сербії U-17 та U-21, а також був тренером національної команди.

Нагадаємо, в статусі футболіста Обрадовіч виступав у чемпіонаті України в складі Металіста та Арсенала.

"Найкращі роки свого життя я провів у розпусті і пияцтві". Артем Мілевський у словах Блохіна, Реброва, Суркіса і Ко

Теги
Азербайджан U-21 Світ Трансфери Мілан Обрадовіч Мілан Обрадовіч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
24
хв
Брайтон
17:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук