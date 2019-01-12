Екс-гравець Металіста Обрадовіч очолив збірну Азербайджану U-21

Колишній захисник Металіста Мілан Обрадовіч став головним тренером молодіжної збірної Азербайджану.

АФФА на своєму офіційному сайті повідомила про призначення колишнього футболіста харківського Металіста на посаду головного тренера молодіжної збірної Азербайджану U-21. Контракт розрахований на 2 роки.

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Раніше серб очолював словенський Копер, юнацьку та молодіжну збірні Сербії U-17 та U-21, а також був тренером національної команди.

Нагадаємо, в статусі футболіста Обрадовіч виступав у чемпіонаті України в складі Металіста та Арсенала.

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