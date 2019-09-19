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Екс-гравець Металіста Азеведо завоював Кубок Бразилії

12:54 227 Читать на русском
Екс-гравець Металіста Азеведо завоював Кубок Бразилії
Марсіо Азеведо / Фото з відкритих джерел

Колишній захисник харківського та донецького клубів став переможцем Кубка Бразилії з Атлетіко Паранаенсе.

Атлетіко Паранаенсе на виїзді у матчі-відповіді переміг Інтернасьйонал з Порту-Алегрі і став переможцем Кубка Америки-2019. На 24-й хвилині Лео Чіттадіні вивів Атлетіко вперед, однак вже за шість хвилин Ніко Лопес рахунок зрівняв. На сьомій доданій хвилині забив Роні, чим приніс своїй команді перемогу і такий бажаний трофей. До слова, у першому матчі "атлети" також здобули перемогу – 1:0.

Азеведо підписав контракт з Атлетіко Паранаенсе

У складі Атлетіко весь матч провів колишній гравець Металіста і Шахтаря Марсіо Азеведо. Бразилець виступає за клуб вже другий сезон поспіль після переходу з грецького ПАОКу.

У чемпіонаті Бразилії Атлетіко Паранаенсе йде на 11-му місці після 19 турів. Наступний матч команда зіграє 22 вересня проти Васко Да Гами.

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