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Екс-гравець Манчестер Юнайтед став помічником Сульшера

20:46 394 Читать на русском
Екс-гравець Манчестер Юнайтед став помічником Сульшера
Уле Гуннар Сульшер / Фото Reuters

Екс-гравець МЮ Марк Демпсі працюватиме у тренерському штабі головного тренера "червоних дияволів" Уле Гуннера Сульшера.

Тренерський штаб Манчестер Юнайтед на чолі з Уле Гуннером Сульшером поповнився Марком Демпсі, повідомляє Daily Mail.

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Демпсі – вихованець "червоних дияволів", який вже встиг попрацювати у структурі манкуніанського клубу. Окрім цього, Демпсі та Сульшер працювали з Сульшером пліч-о-пліч в Мольде.

Тепер тренерський склад Манчестер Юнайтед скаладається з Уле Гуннера Сульшера, Майкла Карірка, Марка Демпсі, Майкла Фелана та Еміліо Альвареса.

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Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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