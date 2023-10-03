Колишній воротар Ньюкасла та Манчестер Сіті Шей Гівен прокоментував рівень гри вінгера Челсі Михайла Мудрика, який нарешті забив у офіційній грі за лондонців.

"Всі говорять про тренування, відновлення. Але іноді, що відбувається у частині твого тіла між вухами, важливіше, ніж будь-що інше.

Мудрик розкрив свій стан після пошкодження, якого зазнав у матчі за Челсі

І якщо допомогти такому гравцю, як Мудрик, повірити в себе, що він топ-футболіст, що саме через це заплатили за нього такі гроші – Михайло таким і стане", – поділився Гівен у подкасті Football Daily.

Загалом, Мудрик зіграв у 7 матчах за Челсі цього сезону, в яких відзначився 1 голом. Єдиний свій м'яч українець забив у ворота Фулхема, а вже по перерві був замінений через пошкодження.

Мудрик дебютним голом в АПЛ допоміг Челсі здолати Фулхем – українець отримав високі оцінки, але не вийшов на другий тайм