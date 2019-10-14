Екс-гравець Ліверпуля знайшов позитив у конфлікті Мане і Салаха

Колишній захисник Ліверпуля Самі Хююпія прокоментував недавній конфлікт нападників мерсисайдського клубу Садіо Мане та Мохамеда Салаха.

"Я бачу, як вони грають. І мені здається, що вони отримують задоволення від футболу на такому високому рівні. Але вони також дуже вимогливі один до одного. Тому так ставляться до подібних моментів.

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Я бачив епізод з Салахом і Мане. Але мені здається, що це непогано. Той епізод показує, що кожен в Ліверпулі хоче перемагати, показує, яку команду зібрав Юрген Клопп.

Добре, коли гравці можуть відкрито поговорити один з одним. Це частина культури переможців. В цьому немає нічого поганого. У кожній сильній команді футболісти вимагають один від одного максимуму", – цитує колишнього захисника Ліверпуля Daily Star.

Нагадаємо, конфлікт Мане і Салаха розпочався під час матчу 3-го туру англійської Прем'єр-ліги між Бернлі і Ліверпулем (0:3). В одному з ігрових моментів Салах не віддав пас Мане. Сенегальця через хвилину замінили, і телеоператори зафіксували, як той бурхливо висловлювався на адресу свого партнера по атаці, а потім продовжив вести себе емоційно на лавці запасних.

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