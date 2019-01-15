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Екс-гравець Ліверпуля Колкер, який ледь не опинився в Арсеналі-Київ, знайшов новий клуб

14:57 256 Читать на русском
Екс-гравець Ліверпуля Колкер, який ледь не опинився в Арсеналі-Київ, знайшов новий клуб
Стівен Колкер / reuters

Захисник Стівен Колкер продовжить кар'єру в Туреччині.

Аланьяспор оголосив про підписання контракту із Стівеном Колкером. Про термін контракту наразі не повідомляється.

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Зазначимо, що англієць перейшов до турецького клубу в статусі вільного агента. Останнім клубом Стівена був шотландський Данді.

До слова, на рахунку Колкера один зіграний матч за збірну Англії. Раніше повідомлялось, що Колкер був за крок від переходу в київський Арсенал.

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Теги
Трансфери Туреччина Арсенал-Київ Арсенал-Київ Аланьяспор Аланьяспор Стівен Колкер Стівен Колкер
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