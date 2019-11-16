Екс-гравець Ліверпуля і Лідса Маттео переніс операцію – у нього важка хвороба

Колишній оборонець англійських Ліверпуля і Лідса, а також низки інших клубів Домінік Маттео цього тижня переніс операцію через рак мозку.

45-річний екс-футболіст зараз проходить реабілітацію у клініці, повідомляє офіційний сайт Ліверпуля.

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Маттео дебютував за "червоних" у жовтні 1993 року та провів на Енфілді 7 сезонів. Перед кампанією 2000/01 він став частиною проекту Лідса під керівництвом Девіда О'Лірі. "Павліни" тоді зуміли дійти до півфіналу Ліги чемпіонів, а на груповій стадії Маттео забив Мілану на Сан-Сіро. Останні роки кар'єри шотландець провів у Блекберні та Сток Сіті.

Потім Домінік Маттео мав проблеми з азартними іграми та алкологем і був оголошений банкротом у 2015 році. Також він працював експертом на клубному каналі Ліверпуля.

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