"Причина мого відходу з Колоса – це тиск з боку УАФ на мене з бажанням скоріше закінчити свої розгляди у справі щодо "договорняків". Мені довелося змінити обстановку.

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А до Колоса у мене лише тепле ставлення, до керівництва і до головного тренера Костишина особливо. Результати Колоса – це маленьке диво. Те, що вони зробили, я вважаю заслужено. І на це приємно дивитися, знаючи, що це Україна. Так як люди, які там перебувають, вкладають душу в цю команду", – сказав Руслан Кісіль у коментарі Sport Arena.

Нагадаємо, Руслан Кісіль є вихованцем донецького Шахтаря. Влітку 2012 року перейшов до маріупольського Іллічівця, потім грав за Десну. У 2016 році повернувся до Іллічівця, якому допоміг виграти Першу лігу. Пізніше виступав за Олімпік, Колос та російську Балтику. Наразі Кісіль захищає кольори Сліми з Мальти.

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