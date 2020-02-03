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Екс-гравець Карпат оскандалився в Іспанії – 3 жовті картки і 2 вилучення за 4 хвилини

11:55 704 Читать на русском
Екс-гравець Карпат оскандалився в Іспанії – 3 жовті картки і 2 вилучення за 4 хвилини
Фуенлабрада – Жирона – 0:1 / Фото з відкритих джерел

Кумедний випадок стався у Іспанії – завдяки VAR футболіста довелось повертати на поле з роздягальні після вилучення.

У матчі 26-го туру другу за силою дивізіону чемпіонату Іспанії між Фуенлабрадою та Жироною стався цікавий епізод. На 68-й хвилині півзахисник господарів Крістобаль Маркес, який свого часу виступав у складі львівських Карпат, отримав жовту картку за небезпечну гру.

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Вже за дві хвилини арбітр показав йому другий "гірчичник" за порушення у верховій боротьбі. Футболіст залишив поле і відправився у роздягальню. Однак суддя вирішив скористатись системою VAR і, у підсумку, скасував своє рішення. Маркеса довелося повертати на футбольне поле з роздягальні, аби він продовжив гру.

Однак, знову вийшовши на поле, півзахисник Фуенлабради майже відразу ж вступив у словесну перепалку з гравцем суперника, за що отримав від судді вже третю жовту картку. Це відбулося всього через 16 секунд після того, як Маркес повернувся з підтрибунного приміщення. Як наслідок, Крістобалю таки довелось покинути поле.

До слова, перемогу у цьому матчі святкувала Жирона – "біло-червоні" ще на початку матчу вийшли вперед завдяки голу Крістіана Стуані.

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Крістобаль Маркес Крістобаль Маркес Відеоновини Жирона Жирона Фуенлабрада Фуенлабрада Іспанія футбольні курйози Сегунда
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