Мартін Онгла перейшов у Вальядолід на правах оренди до кінця сезону.

Півзахисник збірної Камеруну Мартін Онгла змінив Верону на Вальядолід. Про це інформує офіційний сайт іспанського клубу.

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Гравець перейшов на правах оренди до кінця сезону 2022/23. Що цікаво, Вальядолід представив Онгла як центрального захисника.

Згідно з Gazzetta dello Sport, оренда передбачає право викупу.

За підсумками першого кола Ла Ліги Вальядолід посів 17 місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, що 2019 року Онгла провів половину сезону в складі львівських Карпат.

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