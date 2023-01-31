Екс-гравець Карпат продовжить кар'єру в 17-й команді Іспанії
22:00 - Читать на русском
Мартін Онгла перейшов у Вальядолід на правах оренди до кінця сезону.
Півзахисник збірної Камеруну Мартін Онгла змінив Верону на Вальядолід. Про це інформує офіційний сайт іспанського клубу.
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Гравець перейшов на правах оренди до кінця сезону 2022/23. Що цікаво, Вальядолід представив Онгла як центрального захисника.
Згідно з Gazzetta dello Sport, оренда передбачає право викупу.
За підсумками першого кола Ла Ліги Вальядолід посів 17 місце в турнірній таблиці.
Нагадаємо, що 2019 року Онгла провів половину сезону в складі львівських Карпат.
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