Колишнього гравця низки українських клубів Дмитра Махнєва відсторонили від футболу терміном на один рік.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення про дискваліфікацію футболіста Дмитра Махнєва, повідомляє УАФ.

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"Розглянувши матеріали щодо можливих порушень Кодексу етики та чесної гри УАФ, КДК заборонив Дмитру Махнєву здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну тощо), терміном на один рік за недотримання вимог Кодексу етики та чесної гри УАФ.

Особам, що беруть участь у змаганнях або в їхній організації, забороняється брати участь прямо, опосередковано або іншим чином у діяльності, пов’язаній із букмекерськими ставками, тоталізатором, азартними іграми, лотереями, подібними заходами чи операціями, що мають зв’язок зі спортом", – йдеться в заяві УАФ.

Зазначається, що 6 місяців з дискваліфікації Махнєва є умовним терміном, а випробувальний термін становить один рік.

Нагадаємо, що колишнього захисника Вереса, Карпат, ЮКСА та ФСК Маріуполя підозрювали в здачі матчу під час його виступів за ЮКСА. Махнєв проходив поліграф та запевняв, що він умисно не впливав на результат гри проти Вікторії (1:5).

Останньою командою футболіста був ФСК Маріуполь, до якого він приєднався у березні цього року. Контракт Махнєва з клубом завершився 30 червня.

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