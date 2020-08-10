Екс-гравець Карпат Халль продовжить кар'єру в Португалії

Люксембуржець приєднався до Жил Вісенте на правах вільного агента, підписавши контракт терміном на 2 роки, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Незважаючи на безліч запрошень, які я отримав, я вибрав Жил Вісенте, оскільки переконаний, що це найкращий крок для моєї кар’єри.

Я вибрав португальську першість, тому що це великий та престижний європейський чемпіонат. Я сподіваюся, що разом ми досягнемо великих досягнень", – поділився Халль в коментарі прес-службі Жил Вісенте.

Нагадаємо, першу половину сезону Халль провів у складі Карпат, однак у травні покинув львівський клуб, який зіткнувся із серйозними фінансовими проблемами. Захисник відіграв за "левів" 19 матчів у всіх турнірах, забив один гол і віддав одну результативну передачу.

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